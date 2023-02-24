منتخب مصر للشباب يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة السنغال غدا.. صور

اختتم منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر استعدادا لمواجهة منتخب السنغال غدًا السبت المقرر إقامتها فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب والسنغال

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر للشباب، بقيادة محمود جابر، منتخب السنغال غدا السبت فى الجولة الثالثة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر.

وتنقل شبكة قنوات “أون تايم سبورت” مباراة منتخب مصر للشباب أمام منتخب السنغال المقرر إقامتها غدا السبت.

ويعتبر لقاء منتخب مصر للشباب أمام منتخب السنغال لقاء الأمل والإنقاذ للفراعنة الصغار والدخول ضمن المنافسة على أفضل ثوالث للمرور إلى الأدوار التالية فى حال تحقيق الانتصار على أسود التيرانجا الصغار.

ويحتاج منتخب مصر للشباب إلى تحقيق الفوز من أجل الصعود إلى الأدوار التالية بكأس أمم أفريقيا، والدخول ضمن أفضل ثوالث.

ترتيب المجموعة الأولى بمشاركة منتخب مصر للشباب

السنغال 6

نيجيريا 3

مصر 1

موزمبيق 1

منتخب مصر للشباب يخسر أمام نيجيريا

خسر منتخب مصر للشباب، بقيادة محمود جابر، أمام نظيره منتخب نيجيريا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر.

سجل «سالمون» هدف منتخب نيجيريا في شباك منتخب مصر للشباب فى الدقيقة 72.

وكان منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر تعادل سلبيا مع نظيره منتخب موزمبيق فى افتتاحية منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر.

ملخص المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر للشباب

أكد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن الفراعنة الصغار يتمسكون بالأمل أمام السنغال غدا السبت من أجل التأهل إلى دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر.

قال محمود جابر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة منتخب الشباب أمام السنغال غدا بأمم أفريقيا : نعمل على تجهيز اللاعبين نفسيا قبل مباراة الغد وهناك استجابة واضحة منهم ولا نحتاج إلا الهدوء والتركيز ودعم اللاعبين قبل المباراة المرتقبة أضاف مدرب منتخب مصر للشباب : نتمسك بالأمل حتى النهاية وغياب التوفيق سبب ضياع الفوز على نيجيريا وراض عن برنامج إعداد المنتخب للبطولة ولا أتهم أحدا بالتقصير ولا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي وكل تركيزي مع الفريق وعلاقتي باللاعبين ممتازة وأعرف كيف أتعامل معهم.

من جانبه أكد كريم الدبيس نجم منتخب مصر للشباب أن الفراعنة الصغار سوف يقاتلون حتى الرمق الأخير أمام السنغال غدا السبت من أجل التأهل إلى دور ربع نهائى بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر.

وقال كريم الدبيس في المؤتمر الصحفي قبل مباراة منتخب مصر للشباب امام السنغال غدا بأمم أفريقيا : أغلقنا ملف مباراة نيجيريا ونركز على مواجهة السنغال و اللاعبون تعاهدوا على تحويل الانتقادات إلى دوافع لتحقيق الفوز. أضاف : سنقاتل حتى النفس الأخير للوصول إلى الدور الثاني ونتمنى استمرار الدعم الجماهيري لمنتخب مصر للشباب غدا أمام السنغال.