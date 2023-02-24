أخطر أنوع كسور العظام على المسنين .. متخصص يكشفها

قال الدكتور وائل سمير، أستاذ جراحة العظام والمفاصل الصناعية، بكلية الطب، جامعة عين شمس، إن برودة الجو، وقلة النشاط، وعدم الحركة بانتظام، تسبب آلامًا في مناطق العضلات والعظام.

وأضاف سمير، خلال لقاء له لبرنامج “مصر تستطيع”، عبر فضائية “دي إم سي”، أن أخطر كسور العظام، لكبار السن، كسور الحوض، وكسر أعلى منطقة الفخذ، مؤكدا أن كبار السن يعانون هشاشة العظام والعضلات، لذا يتحركون بشكل بطيء، وقد يعانون السقوط أرضًا.

وتابع أستاذ جراحة العظام والمفاصل الصناعية، بكلية الطب، جامعة عين شمس، أن وزن جسم الإنسان يكون محملا على ساق واحدة، خلال صعود السلم، مؤكدا أن هذا الصعود قد يكون له مخاطر على عظام كبار السن.

تقوي العظام

وأشار وائل سمير إلى أنه لا بد على الأمهات تعريض جسم الطفل للشمس بشكل مباشر، مؤكدا أن الشمس تعزز من فيتامين “د”، وتقوي العظام.