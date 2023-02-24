في لقاء مخابراتي| الشاباك الإسرائيلي يعلن التعامل مع عدد فلكي للهجمات النضالية

قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” “رونين بار” خلال لقاء شارك فيه، إن الشاباك والجيش يعتقل أكثر من 3000 فلسطيني في العام.

وأشار “بار” إلى أن حجم العمل المقاوم، وعدد محاولات تنفيذ الهجمات النضالية، التي يتعين على “الشاباك” بشكل خاص، والأنظمة الأمنية ​​بشكل عام التعامل معها وإحباطها “فلكي”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية استعرض “بار” التطورات الأمنية في إسرائيل والخوف من التصعيد وإحباط مئات الهجمات الكبيرة، من بينها عمليات تفجير عبوات، وعمليات إطلاق نار وخطف، وذلك خلال لقاء مغلق بمؤتمر رؤساء الأجهزة الأمنية في إسرائيل.