عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لشروعه فى سرقة سيارة بالظاهر

حبس
حبس

قررت نيابة الظاهر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لشروعه فى سرقة سيارة أحد المواطنين أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة الظاهر بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص حال شروعه فى سرقة سيارة أحد المواطنين أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة الظاهر بأسلوب "توصيل الأسلاك".

حيث تم ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق حال شروعه فى سرقة سيارة أحد المواطنين أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة الظاهر بأسلوب "توصيل الأسلاك"، باستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وقرر بأنه قام بترك السيارة أمام المكتب محل عمله مفتوحة سهوا فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الظاهر سرقة سيارة سرقة القاهرة امن القاهرة قسم شرطة الظاهر السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

شاهد.. رد فعل خالد الغندور بعد تأزم مجموعة الزمالك بأبطال أفريقيا

بعد انتشار الدجاج المجمد في الأسواق.. 3 علامات لاكتشاف الفراخ الفاسدة

دعوه يرحل.. نجم ليفربول يهاجم محمد صلاح.. وتفاصيل محادثات الفرعون مع برشلونة

موضوعات متعلقة

تنحي قاضى دعوى مرتضى منصور ضد محامي| أعرف السبب

تأييد تغريم عبد الناصر زيدان 200 ألف جنيه لصالح تامر أمين

مد أجل الحكم على استئناف تامر أمين لتغريم عبد الناصر زيدان

عاجل| تأييد قرار التحفظ على أموال البلوجر هدير عاطف وطليقها

بعد قليل.. محاكمة المتهمين المتورطين في وفاة «صيدلي حلوان»

حبس شخصين حاولا سرقة آخر بالإكراه في عابدين

حبس عصابة مسلحة لسرقة الأكشاك بمدينة بدر

حبس عصابة سرقة الأسلاك النحاسية من أجهزة المقاومة بالقاهرة

ترشيحاتنا

أعمال شهر شعبان وأهم العبادات فيه.. واظب عليها

انطلاق قوي لأسرع سيارة كهربائية في العالم .. شاهد

لست على خلاف مع الخطيب ..وقالوا عليَّ إخوانية لما ارتديت الحجاب.. مفاجآت في تصريحات رانيا علواني

الرئيس الجزائري: عازمون على تطبيق الرقمنة لضمان الشفافية ومحاربة الفساد

صور صادمة لبيع دجاج ميت | شاهد

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المطار.. شاهد | درة تتألق بالأسود ولوك كاجوال

لن تتوقع.. سعر جمبسوت تارا عماد يثير ضجة على السوشيال ميديا

بسبب أوباما.. سكرتيرة البيت الأبيض تحرج بايدن أمام العالم

قبل الصيف.. خبير تغذية يكشف عن الفواكه الشتوية المفيدة

فيديو

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

مفاجآت في أسعار الأرز بعد قرار استيراد 50 ألف طن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ