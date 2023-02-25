حبس شخص لشروعه فى سرقة سيارة بالظاهر

قررت نيابة الظاهر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لشروعه فى سرقة سيارة أحد المواطنين أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة الظاهر بأسلوب "توصيل الأسلاك".



وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص حال شروعه فى سرقة سيارة أحد المواطنين أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة الظاهر بأسلوب "توصيل الأسلاك".

حيث تم ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق حال شروعه فى سرقة سيارة أحد المواطنين أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة الظاهر بأسلوب "توصيل الأسلاك"، باستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وقرر بأنه قام بترك السيارة أمام المكتب محل عمله مفتوحة سهوا فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.