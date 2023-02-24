زراعة الشيوخ: أزمة الغذاء تحولت بعد الحرب الأوكرانية إلى قضية أمن قومي

قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الأمن الغذائي أصبح أمن قومي، والعالم كله لمس هذا الأمر، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها السلبية على سلاسل الإمداد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر كان لديها بعض القصور في كمية المنتج من المحاصيل الاستراتيجية، وكان لدينا من القدرة من التعامل مع هذا الأمر، ولكن منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية بدأنا نشعر بتأثير هذا الأمر في ظل تأثر سلاسل الإمداد على مستوى العالم.

وأشار إلى أن مصر تستورد ما يقرب من 98% من احتياجاتها من الزيوت، وأيضا ما يقرب من 97% من احتياجاتها من فول الصويا الذى يدخل في صناعة الأعلاف.