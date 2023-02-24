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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخص بحروق نتيجة إشعال النار به بالشرقية

صدى البلد

أصيب شخص بحروق من الدرجة الثانية إثر تعدي أخرين عليه وإشعال النار به بالقرب من كوبري ابو كبيش-الصالحية وتم نقل المصاب الي مستشفي الصالحية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة الصالحية بإستقبال مستشفي الصالحية " أحمد س م" 39 سنة مصابا بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 90% من الجسم وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته إثر إشعال اخرين النار به وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة الشرقية حادث تصادم الرعاية الصحية اجهزة الامن الأجهزة الامنية

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