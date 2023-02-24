إصابة شخص بحروق نتيجة إشعال النار به بالشرقية

أصيب شخص بحروق من الدرجة الثانية إثر تعدي أخرين عليه وإشعال النار به بالقرب من كوبري ابو كبيش-الصالحية وتم نقل المصاب الي مستشفي الصالحية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة الصالحية بإستقبال مستشفي الصالحية " أحمد س م" 39 سنة مصابا بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 90% من الجسم وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته إثر إشعال اخرين النار به وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.