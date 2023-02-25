سعر جرام الذهب عيارى 21 و18 اليوم السبت 25 فبراير 2023

تواصل أسعار الذهب الهبوط خلال تعاملات اليوم في مصر، الموافق السبت 25-2-2023، ويستعرضها موقع صدى البلد من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالمعدن الأصفر عن أسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة المقبلين على الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 1,914 شراء 1,926 عيار 22 بيع 1,755 شراء 1,765 عيار 21 بيع 1,675 شراء 1,685 عيار 18 بيع 1,436 شراء 1,444 عيار 14 بيع 1,117 شراء 1,123 عيار 12 بيع 957 شراء 963 الاونصة بيع 59,534 شراء 59,890 الجنيه الذهب بيع 13,400 شراء 13,480 الكيلو بيع 1,914,286 شراء 1,925,714 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

تكبد المعدن الأصفر خسائر فادحة بالأسبوع الجاري حيث شهدت أسعار الذهب استقرارا طفيفا خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ظل ترقب الأسواق لصدور مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي المُزمع صدوره اليوم والذي يعتبر المؤشر المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي لحساب التضخم، حيث تتجه أسعار الذهب لتسجيل خسائر أسبوعية بأعلى من 1.00%.

وتعرضت أسعار الذهب لضغوطات قوية عززت من هبوطها خلال تعاملات الأسبوع وتتجه ليتكبد خسائر أسبوعية فادحة بفعل عدة عوامل، أهمها صدور محضر نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للسوق المفتوحة والتي قدمت بعض التوضيحات بشأن قرار الفيدرالي الأمريكي السابق، والتي أثارت مخاوف المستثمرين وأثرت بالسلب على أسعار الذهب.



وتضمنت نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي بعض الإشارات حول قرار الفائدة المرتقب وبخاصة بعد أن أكدت على أن بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي فضلوا رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه السابق، بالإضافة لتأكيد جميع الأعضاء على ضرورة حدوث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لكبح التضخم للمستوى البالغ 2%، وهذا عزز من هبوط أسعار الذهب ودفعه لمواصلة الزخم الهبوطي.

وعلى صعيد تداولات اليوم؛ سجلت عقود الذهب الفورية تراجعا هامشيا بنسبة 016% لتستقر قرب مستوى 1,819.35 دولارا للأوقية، كما شهدت عقود الذهب الآجلة انخفاضا بواقع 0.11% ووصلت إلى 1,824.80 دولارا للأوقية.

لا زالت الأسواق تترقب صدور بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي والذي يعتبر المؤشر المفضل للفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم، ومن المقرر صدوره بوقت لاحق من هذا اليوم، والذي قد يكون له تأثير قوي على تحركات الفيدرالي الأمريكي المقبلة بشأن الوتيرة التي سيتخذها في رفع أسعار الفائدة، وبحال جاء المؤشر بأعلى من المتوقع ستؤثر إيجابيا على أداء مؤشر الدولار الأمريكي، وهذا بدوره سينعكس بالسلب على تحركات أسعار الذهب ، في ظل وجود علاقة عكسية بين الطرفين.

وفي الوقت ذاته، تعرضت أسعار الذهب لمزيد من الضغط بسبب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى، حيث سجل مؤشر الدولار ارتفاعا بواقع 0.25% ليصل إلى مستوى 104.797 نقطة، وهذا من شأنه عزز من تراجع أسعار الذهب ، فإن من المعروف أن ارتفاع الدولار يقلل من جاذبية السلع المقومة به وخصوصا معدن الذهب لأنه يزيد من تكلفة حامليه، وهو الذي يضغط على مستويات أسعار الذهب.

وايضا، نجد بأن ارتفاع عوائد السندات الخزانة الأمريكية ضغط على مستويات أسعار الذهب ، حيث سجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات ارتفاعا بواقع 0.55% لتصل إلى 3.902 نقطة، بالإضافة لصعود عوائد السندات لأجل 20 سنة بنحو0.63% لتسجل نحو 4.0694 نقطة، وهذا من شأنه تسبب في هبوط أسعار الذهب.

وبالإضافة إلى ذلك، تعززت الضغوطات على أسعار الذهب بفعل تأثرها بتوقعات بنك الصين الشعبي بشأن اقتصاد ثاني أكبر مستهلك لمعدن الذهب في العالم الصين، حيث أفاد البنك بأنه من المتوقع أن يتعافى اقتصاد البلاد خلال عام 2023، متوقعا بأن ينمو الاقتصاد بنسبة 5%، وهذا بدوره عزز آمال المستثمرين بشأن تعافي اقتصاد الصين وأضعف الطلب على الذهب كونه ملاذا آمن يلجأ إليه المستثمرون بحالات الأزمات والكوارث.

وبالتطرق لتداولات المعادن النفيسة الأخرى، فقد تعرضت عقود الفضة الفورية لانخفاضات ملحوظو بواقع 0.95% ووصلت إلى 21.11 دولارا للأوقية، كما سجلت أسعار البلاتينيوم تراجعا بنسبة 1.42% وسجلت نحو 937.65 دولارا للأوقية، فضلا عن انخفاض أسعار البلاديوم بواقع 0.76% واستقرت قرب مستوى 1,441.08 دولار للأوقية.