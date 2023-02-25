عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم السبت 25 فبراير 2023

صدى البلد

ينشر “صدى البلد” أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم، السبت 25 فبراير 2023.

أسعار الحديد

سجل سعر حديد عز 25450 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

 وسجلت أسعار منتجات السويس للصلب 25350 جنيهًا.

وسجلت منتجات بشاي للصلب 23204 جنيهات للطن.

أسعار الحديد شهر فبراير

سجل حديد الجيوشي للصلب 25300 جنيه.

 سجل حديد المصريين سعر 25350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

حديد الجارحى بسعر 26500 جنيه للطن.

فيما سجل سعر حديد المراكبي 25500 جنيه للطن.

أسباب زيادة أسعار الحديد  

وأوضح المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى تصريحات سابقة، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يرجع لقرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف وصعود أسعار الدولار في مقابل الجنيه وما يتبع ذلك من ارتفاع التكلفة الإنتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات الطاقة والتشغيل، متوقعًا في الوقت ذاته اتجاه الأسعار للهبوط قي غضون الأسبوعين المقبلين في ظل ثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية على مدار الفترة الأخيرة وتحديدًا خام البيلت واتجاه مؤشر الأسعار نحو الهبوط. 

حجم إنتاج الحديد فى مصر 

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، ويزن حوالي 4.5 مليون طن، في حين أن وارداته من «البليت» تقدر بـ3.5 مليون طن، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار الأسمنت 

سعر أسمنت لافارج «المخصوص» يسجل 1860 جنيهًا للطن.

 طن أسمنت وادي النيل  يصل سعره إلى 1845 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي  1940 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت العربية المسلح 1900 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري بني سويف وصل إلى 1830 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1890 جنيهًا للطن

 سعر «الأسمنت الأبيض العادة» عند 2.600 جنيه للطن.

 وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» 3100 جنيه للطن.

 فيما سجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 3000 جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

شاهد.. رد فعل خالد الغندور بعد تأزم مجموعة الزمالك بأبطال أفريقيا

بعد انتشار الدجاج المجمد في الأسواق.. 3 علامات لاكتشاف الفراخ الفاسدة

دعوه يرحل.. نجم ليفربول يهاجم محمد صلاح.. وتفاصيل محادثات الفرعون مع برشلونة

ترشيحاتنا

أعمال شهر شعبان وأهم العبادات فيه.. واظب عليها

انطلاق قوي لأسرع سيارة كهربائية في العالم .. شاهد

لست على خلاف مع الخطيب ..وقالوا عليَّ إخوانية لما ارتديت الحجاب.. مفاجآت في تصريحات رانيا علواني

الرئيس الجزائري: عازمون على تطبيق الرقمنة لضمان الشفافية ومحاربة الفساد

صور صادمة لبيع دجاج ميت | شاهد

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المطار.. شاهد | درة تتألق بالأسود ولوك كاجوال

لن تتوقع.. سعر جمبسوت تارا عماد يثير ضجة على السوشيال ميديا

بسبب أوباما.. سكرتيرة البيت الأبيض تحرج بايدن أمام العالم

قبل الصيف.. خبير تغذية يكشف عن الفواكه الشتوية المفيدة

فيديو

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

مفاجآت في أسعار الأرز بعد قرار استيراد 50 ألف طن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ