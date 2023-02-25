عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصريون يستحوذون على 86.9% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين نسبة 86.9 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة الأسبوع الماضي ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.6% والعرب على 6.5 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبحسب البيان الأسبوعى للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 41.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 149.4 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 8% وسجل العرب 8% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1740.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1361.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 17003.90 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2971.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4436.86 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 20049.99 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 3561.42 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.185 مليار ورقة منفذة على 326 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.740 مليار ورقة منفذة على 365 ألف عملية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

الكيلو بـ 14.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأرز خلال أيام

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

ارتفاع جنوني لـ الدولار.. الأخضر يتصدر قائمة العملات العالمية اليوم

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد حكم حبسه 6 سنوات..سعد لمجرد يخرج من السجن في هذه الحالة|فيديو

سطو مسلح على مكتب بريد بدمياط.. ضبط 3 المتهمين سرقوا 1.5 مليون جنيه

عمرو أديب يسخر من تداول أخبار عن تعرض مصر لـ زلزال أمس

الدفء يقترب .. الأرصاد: ارتفاع كبير في درجات الحرارة هذا الأسبوع

دعاء آخر الليل للرزق وتفريج الكرب وقضاء الحاجة.. 20 كلمة لاترد

أغلى سيارة من مرسيدس في الكويت | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أوباما.. سكرتيرة البيت الأبيض تحرج بايدن أمام العالم

قبل الصيف.. خبير تغذية يكشف عن الفواكه الشتوية المفيدة

مخلل الباذنجان المسلوق.. بوصفة جديدة

ظهور الشعر الأبيض علامة إصابتك بهذه الأمراض.. لن تتوقعها

فيديو

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

مفاجآت في أسعار الأرز بعد قرار استيراد 50 ألف طن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ