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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم السبت 25 فبراير 2023 : استمتع بحياتك

صدى البلد

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 24 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

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برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 23 فبراير 2023: احذر من هؤلاء

برج الميزان وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023

اذهب مع حدسك وصنع بعض الأهداف النبيلة لنفسك، يتمتع المواليد الميزان بفرصة جيدة للنجاح في حياتهم المهنية، قد تستفيد حياتك المهنية من برنامج تعليمي أكثر تقدمًا، حالة أموالك مستقرة في الوقت الحالي، يمكنك توقع شراء سيارة فاخرة، قد تكون الأمور مشكوك فيها بعض الشيء اليوم. 

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

تجنب أخذ الصحة كأمر مسلم به. الإفراط في تناول الوجبات السريعة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

برج الميزان اليوم مهنيا

قد تضطر إلى التعامل مع زملائك الحسود أثناء محاولتهم تخريب سمعتك، قد تضطر إلى التفكير في تغيير وظيفتك إذا كنت لا تشعر بالنمو.

برج الميزان اليوم عاطفيا

قد يقعون في الحب قريبًا، انتظر قليلاً واستعد لأوقات مثيرة، سوف تحصل على الاهتمام والرعاية التي كنت تتوق إليها، استمتع بهذه المرة في حياتك.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

يمكن أن يؤدي مرض أحد أفراد أسرتك مثل مرض الجد، إلى إنهاء موجة نشاطك الاجتماعي الأخيرة بشكل مفاجئ. 

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