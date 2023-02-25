بسبب أوباما.. سكرتيرة البيت الأبيض تحرج بايدن أمام العالم

ارتكبت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض «كارين جان بيير» غلطة فادحة خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، مشيرة بطريق الخطأ إلى الرئيس الأمريكي «جو بايدن» بأنه "الرئيس أوباما".

خطأ فادح لسكرتيرة البيت الأبيض

جاءت زلة لسان سكرتيرة البيت الأبيض بينما كانت تدلي ببيان صحفي موجز على لسان الرئيس الأمريكي، مما تسبب في موجة من الضحك والمفاجأة بين الصحفيين.

قالت جان: "لذلك اليوم، كما رأيتم جميعًا قبل ساعة فقط أو نحو ذلك، أعلن الرئيس أوباما أن - عفواً أيها الرئيس بايدن!"، وعندها صاح المراسلون بالدهشة.

ثم واصلت إعلانها عن الشخصية المرشحة من قبل "الرئيس بايدن" لقيادة البنك الدولي.

يأتي هذا الخطأ مع استمرار الشائعات حول خطط ترشح بايدن لانتخابات عام 2024.

وبينما يصر البيت الأبيض على أنه "ينوي الترشح"، أعرب العديد من الديمقراطيين عن شكوكهم بسبب سنه.

توقع الكثيرون أن يصدر بايدن إعلانًا في أعقاب خطابه عن حالة الاتحاد في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لم يأتِ شيء على الإطلاق

الرئيس الأمريكي جو بايدن هو أكبر شخص يتولى منصب الرئيس على الإطلاق، وسيبلغ من العمر 82 عامًا تقريبًا في يوم الانتخابات عام 2024.