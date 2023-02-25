عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب أوباما.. سكرتيرة البيت الأبيض تحرج بايدن أمام العالم

سكرتيرة البيت الأبيض
سكرتيرة البيت الأبيض تحرج بايدن أمام العالم

ارتكبت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض «كارين جان بيير» غلطة فادحة خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، مشيرة بطريق الخطأ إلى الرئيس الأمريكي «جو بايدن» بأنه "الرئيس أوباما".

 

خطأ فادح لسكرتيرة البيت الأبيض 

جاءت زلة لسان سكرتيرة البيت الأبيض بينما كانت تدلي ببيان صحفي موجز على لسان الرئيس الأمريكي، مما تسبب في موجة من الضحك والمفاجأة بين الصحفيين.

قالت جان: "لذلك اليوم، كما رأيتم جميعًا قبل ساعة فقط أو نحو ذلك، أعلن الرئيس أوباما أن - عفواً أيها الرئيس بايدن!"، وعندها صاح المراسلون بالدهشة.

ثم واصلت إعلانها عن الشخصية المرشحة من قبل "الرئيس بايدن" لقيادة البنك الدولي.

يأتي هذا الخطأ مع استمرار الشائعات حول خطط ترشح بايدن لانتخابات عام 2024.

وبينما يصر البيت الأبيض على أنه "ينوي الترشح"، أعرب العديد من الديمقراطيين عن شكوكهم بسبب سنه.

توقع الكثيرون أن يصدر بايدن إعلانًا في أعقاب خطابه عن حالة الاتحاد في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لم يأتِ شيء على الإطلاق

الرئيس الأمريكي جو بايدن هو أكبر شخص يتولى منصب الرئيس على الإطلاق، وسيبلغ من العمر 82 عامًا تقريبًا في يوم الانتخابات عام 2024.

بايدن البيت الأبيض أوباما الرئيس الأمريكي بايدن أوباما اخبار المنوعات أخبار الترفيه السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

الكيلو بـ 14.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأرز خلال أيام

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

ارتفاع جنوني لـ الدولار.. الأخضر يتصدر قائمة العملات العالمية اليوم

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

فقدت 270 كجم| شاهد أثقل امرأة بالعالم بعد فقدان الوزن.. لن تصدق

مأساة.. كلبان يقتلان رضيعة أسترالية أثناء نومها بجانب والديها

هل ينذر بكارثة؟.. جفاف المياه في شوارع البندقية|فيديو

معركة عنيفة بين كلب وسمكة قرش في الماء.. شاهد

ينشر لأول مرة.. مقطع مرعب لسفينة تيتانيك عمره 37 عاما

مرض آكل للحوم.. وفاة لاعب كرة قدم إنجليزي بفيروس غامض

لحظة إخراج رجل من تحت الأنقاض بتركيا وفي فمه سيجارة| فيديو

ظهور بالونات حمراء على أنقاض زلزال سوريا.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

إيران تعلن تطوير صاروخ كروز بعيد المدى | شاهد

أحمد حمدي يستعرض أبرز مانشيتات صحافة اليوم مع جابر القرموطي

متى ليلة النصف من شعبان 2023 ؟.. 3 أعمال لاغتنام أجرها

قبل 24 ساعة من موعدها.. ما السر وراء إلغاء نيبال زيارة رئيس CIA؟.. ولماذا تغضب واشنطن من الصين؟

بسبب أوباما.. سكرتيرة البيت الأبيض تحرج بايدن أمام العالم

مرحلة التوازن تقترب.. انخفاض أسعار الدواجن حال زيادة الإنتاج المحلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الصيف.. خبير تغذية يكشف عن الفواكه الشتوية المفيدة

مخلل الباذنجان المسلوق.. بوصفة جديدة

ظهور الشعر الأبيض علامة إصابتك بهذه الأمراض.. لن تتوقعها

حقيقة الزلزال الجديد في مصر .. وإليك طرق الوقاية من مخاطره

فيديو

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

مفاجآت في أسعار الأرز بعد قرار استيراد 50 ألف طن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ