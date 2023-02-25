معجزة.. لحظة نجاة سائق شاحنة من أسفل عجلات قطار.. فيديو

في مشهد هروب إعجازي، تمكن سائق شاحنة من النجاة بأعجوبة من اصطدام قطار شحن في هافيرسترو بنيويورك.

وثق مقطع فيديو متداول الحادث على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان سائق الشاحنة قد خرج من السيارة غير مدرك لاقتراب قطار منه، وقد ساعده ضابط شرطة على الفور في النجاة بروحه.

صرخ الشرطي في السائق طالبًا منه النزول قبل أن يدهس القطار الشاحنة وفقًا لتقرير أخبار 12 الأمريكية.

معجزة تنقذ السائق من القطار

يقول النقيب جون جولد زميل الشرطي: "لقد كان قادرًا على إخطار السائق الذي كان داخل الكابينة في ذلك الوقت عبر هاتفه، ولم يدرك أن القطار قادم، وقد تمكن الرقيب من تنبيهه وإخراجه من كابينة الشاحنة في الوقت المناسب".

وذكر التقرير كذلك أن القطار سحق الشاحنة في غضون ثوان بعد خروج السائق منها.

كان السائق قد اتخذ منعطفًا خاطئًا في طريقه أثناء توصيل أنابيب التيتانيوم في صناديق خشبية تابعة لـ Bowline Power Plant.