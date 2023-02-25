صحف الكويت .. الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات عاشرة على روسيا.. زيلينسكي يقبل "جزئيًا" اقتراحا صينيا بوقف إطلاق النار.. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

مصر تكشف حقيقة وقوع هزّة أرضية في القاهرة

أوكرانيا: روسيا ضاعفت عدد سفنها في البحر الأسود

الإمارات تدرج 3 أفراد وكيانا ضمن القائمة المحلية للإرهاب

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر بيانًا كشف خلاله حقيقة ما تم تداوله عن وقوع هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة والجيزة. وكان مواطنون في العاصمة المصرية ومحيطها قد شعروا بهزّة أرضية في تمام الساعة التاسعة و15 دقيقة تقريباً مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

من جانبه، نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية تسجيل أي زلزال في البلاد.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن مجلس الوزراء الإماراتي أصدر قرارا بإدراج 3 أفراد وكيان ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، مشيرةً إلى أنه "يأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتسهيل تمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له".

وأضافت: "يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة".

وقالت "القبس" إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في عدد من مدن الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة. وتظاهر آلاف الفلسطينيين دعماً للأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وتنديداً بالتصعيد في مدينة نابلس والذي أفضى لاستشهاد عشرة فلسطينيين.

وزارة الصحة في غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول عدد من الإصابات إلى مستشفياتها، بينها إصابات خطيرة، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المتظاهرين عند حدود القطاع.

دوليًا، قالت "الراي" إن الجيش الأوكراني أعلن إن روسيا ضاعفت عدد السفن العاملة في البحر الأسود اليوم الجمعة، وتوقع أن يكون هذا استعدادا لمزيد من الضربات الصاروخية. وقالت القيادة العسكرية في المنطقة الجنوبية في تحديث على فيسبوك "تضاعف أسطول السفن الحربية في البحر الأسود مقارنة بصباح اليوم.. الآن يوجد ثماني سفن".

وأضافت أن ذلك "قد يشير إلى أن هجوما صاروخيا وضربات بطائرات مسيرة قيد الإعداد".

وأشارت "الجريدة" إلى أن الاتّحاد الأوروبي فرض في الذكرى السنوية الأولى لبدء القوات الروسية غزو أوكرانيا، حزمة عاشرة من العقوبات على موسكو وعلى شركات إيرانية متّهمة بتزويدها طائرات مسيّرة، بحسب ما أعلنت الرئاسة السويدية للتكتّل.

وقالت الرئاسة السويدية في حسابها على تويتر "مرّ عام على الغزو الروسي الوحشي وغير القانوني لأوكرانيا. اليوم، وافق الاتّحاد الأوروبي على حزمة عاشرة من العقوبات تتضمّن خصوصاً قيوداً أكثر صرامة في مجال تصدير تكنولوجيات وسلع مزدوجة الاستخدام، وتدابير تقييدية محدّدة الأهداف ضدّ الأفراد والكيانات الذين يدعمون الحرب أو ينشرون الدعاية أو يسلّمون طائرات مسيّرة استخدمتها روسيا في الحرب، وإجراءات ضدّ التضليل الإعلامي الروسي".

وذكرت "القبس" أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أعلن عن قبول "جزئي" لاقتراح صيني لوقف إطلاق النار في بلاده، بعد عام على الغزو الروسي. ورحب الرئيس الأوكراني ببعض عناصر الاقتراح الصيني لوقف إطلاق النار، لكنه قال إن الدولة التي تدور فيها الحرب هي التي ينبغي أن تطلق خطة السلام.