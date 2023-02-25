الإمارات.. بن زايد يزور قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع.. ما السبب؟



تفقد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية اليوم، للاطلاع على سير عملية "الفارس الشهم / 2"؛ حيث كان في استقباله اللواء الركن صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع.

واطلع بن زايد خلال هذه الزيارة على آخر مستجدات سير عملية "الفارس الشهم / 2" والإنجازات التي حققتها خلال مرحلة الاستجابة السريعة لاحتياجات المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له تركيا وسوريا أخيراً، من خلال تسيير جسر جوي لنقل فرق البحث والإنقاذ والمعدات الطبية والمساعدات اللازمة وإنشاء مستشفى ميداني لأداء مهامها الإنسانية النبيلة في دعم الأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا وتخفيف معاناة الأسر المتضررة من جراء الزلزال وكذلك اطلع علي خطط تنفيذ مرحلة التعافي وإعادة التأهيل.

واثني بن زايد على جهود العاملين في قيادة العمليات المشتركة في إنجاز المهام والواجبات المنوطة بهم بكفاءة عالية في مرحلة الاستجابة السريعة من العملية؛ مشيدا بالإنجازات التي حققتها فرق البحث والإنقاذ الإماراتية ، والتي أثبت مدى جاهزيتها وقدرتها على التعامل السريع مع مختلف أنواع الكوارث والأزمات الطارئة.