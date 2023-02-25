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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب سوء نتائج منتخب الشباب لكرة القدم بالبطولة الإفريقية

صدى البلد

توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن سوء نتائج منتخب مصر للشباب لكروفي بطولة أمم أفريقيا.

وقالت "عبدالحميد": "خيّب منتخب الشباب لكرة القدم آمال الملايين من الجماهير المصرية بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه خلال البطولة الإفريقية، التي تستضيفها مصر حاليًا".

وأضافت قائلًا: "لم يستغل لاعبوا منتخب الشباب حالة التكاتف الكبيرة حول المنتخب والدعم والمساندة، سواء من المسؤولين أو الجماهير، من أجل تحقيق حلمه في التأهل للمونديال، ولم يظهر بالصورة التي يستحق أن يكون عليها".

وأوضحت "عضو مجلس النواب"، أن حال منتخب مصر للشباب لا يختلف كثيرًا عن حال المنتخب الأول، الذي فشل هو أيضًا في إحراز أو تحقيق أي إنجاز كروي يذكر، وكلنا شاهدنا ما ظهرت عليه المنتخبات العربية في كأس العالم بقطر، وعلى رأسها المنتخب المغربي.

وذكرت "عبدالحميد"، "ينقصنا في مصر الكثير حيث يغيب عنا ثقافة العمل الجماعي والعمل بروح الفريق وغياب الحماس، غير أن نتائج منتخب مصر للشباب الأخيرة كاشفة لحال ما وصلت إليه وضع منظومة كرة القدم في مصر والتي تفتقد إستراتيجية واضحة وتحتاج إلى تغيرات جذرية فمازالت العشوائية هي السائدة".

وانتقدت "عبدالحميد"، معايير اختيار المدربين في مصر، قائلةً:"لا نعلم على أي أساس تم اختيار مهمة تولي تدريب المنتخب لـ محمود جابر، الذي لا يملك أي تاريخ كروي أو إنجاز حققه طوال مسيرته كلاعب، فليس هناك أي معايير واضحة لاختيار المدربين لدى إتحاد الكرة الذي يسارع مع كل هزيمة تُلحق بالمنتخب الأول أو الشباب إلى تبرئة ذمته".

وشددت آمال عبد الحميد على أن اختيار مهمة تولي تدريب المنتخب في مصر سواء كان المنتخب الأول أو الشباب  لا تخضع سوى لاعتبار واحد وهو " المجاملات"، أصبحنا من المعتاد أن نجد مديراً فنياً لمنتخب مصر بلا تاريخ أو مؤهلات مقنعة سوى صداقته الشخصية بأحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وهو ما حدث مع خالد جلال ومع محمود جابر.

منتخب الشباب الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة مجلس النواب رئيس الوزراء منتخب مصر

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