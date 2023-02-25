كل سنة وانت طيب.. تعليق مثير من شوبير في حالة خسارة الأهلي أمام صن داونز

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق ، عن موقف الأهلي في مجموعته بعد فوز الهلال السوداني على القطن الكاميروني بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية ، يجب علي النادي الأهلي الفوز اليوم علي صن داونز بأي طريقه معلقاً “ مفيهاش هزار ” ، الا لو تعادل الاهلي اليوم ، لابد من الفوز في جنوب أفريقيا.

وشدد شوبير على أن صن داونز أفضل فريق في وقتنا هذا في بطولة أفريقيا وليس في مجموعته فقط.

وتابع ، مباراة الأهلي اليوم ضد صن داونز لا تحتمل إهدار الفرص مثلما حدث في مباراة الهلال السوداني.

واختتم أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، تصريحاته ، أن في حاله خسارة الأهلي اليوم من صن داونز “ كل سنة وانت طيب” ويجب أن يخوض الفريق بأن المباراة سيمي فاينل للتأهل من دور المجموعات.