أمين سر إعلام النواب: الدولة تواجه تجار الأزمات بمنافذ بيع السلع المدعمة

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة عليها دور كبير فى ضبط الأسعار وعمل توازن حقيقى فى الأسواق بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، إضافة إلى أن الرقابة تكلل الجهود التى تبذلها الدولة فى توفير السلع ودعمها للمواطنين من خلال طرحها فى المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وشددت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على ضرورة الرقابة بشكل عام ولا يقتصر الأمر على شن حملات لفترة معينة ولكن طوال الوقت يجب أن يكون هناك رقابة وتفتيش على الأسعار لضمان التزام التجار خاصة المحتكرين الجشعين وكل من يقوم باحتكار السلع لخلق ازمة ورفع أسعار خاصة وأن الجميع يتفق على ان هناك تجار أزمات.

وأشادت عضو مجلس النواب، بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تأثير كبير على مف الأسعار عالميا ومن ثم كانت الدولة المصرية على خطى ثابتة لدعم المواطنين بصورة مباشرة من خلال منافذ لبيع السلع الأساسية مدعمة وتوفيرها فى أكثر من مكان لقطع الطريق على تجار الأزمات والمحتكرين وكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على اهمية تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة لضمان عدم تحريك الأسعار بشكل غير مبرر حتى لا يؤثر على كاهل الفئات البسيطة وفى نفس الوقت لتكليل جهود الدولة فى هذا الملف على وجه التحديد.