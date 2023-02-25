مباحث القاهرة تضبط أب ونجله هاربان من أحكام قضائية

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض علي أب ونجله مطلوب التنفيذ عليهما فى أحكام قضائية ، وتولت النيابة التحقيق .

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد علي مواصلة ضبط وملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ‏‏أب ، ونجله، مقيمان بمحافظة المنيا "والمحكوم عليهما فى أحكام قضائية "بالسجن 15 عام والسجن المؤبد" داخل جراج "مستأجر" بدائرة قسم شرطة عين شمس منتحلى أسماء ‏وهمية .‏

وبمواجهتهما ‏أقرا بالأحكام الصادرة ضدهما ، وأضافا بإنتحالهما أسماء وهمية خشية ضبطهما فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.