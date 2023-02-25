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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث القاهرة تضبط أب ونجله هاربان من أحكام قضائية

المتهمان
المتهمان

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض علي أب ونجله مطلوب التنفيذ عليهما فى أحكام قضائية ، وتولت النيابة التحقيق .

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد علي مواصلة ضبط وملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ‏‏أب ، ونجله، مقيمان بمحافظة المنيا "والمحكوم عليهما فى أحكام قضائية "بالسجن 15 عام والسجن المؤبد" داخل جراج "مستأجر" بدائرة قسم شرطة عين شمس منتحلى أسماء ‏وهمية .‏

وبمواجهتهما ‏أقرا بالأحكام الصادرة ضدهما ، وأضافا بإنتحالهما أسماء وهمية خشية ضبطهما فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

احكام قضائية امن القاهرة مباحث القاهرة مديرية امن القاهرة قسم شرطة عين شمس

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