المستشار حنفي جبالي من بغداد : يجب صياغة مقاربة عربية مشتركة لمواجهة التحديات.. عراق مستقر وآمن إضافة محورية لا غنى عنها لمنظومة الأمن القومي

المستشار حنفي جبالي:

- المعضلات العربية أظهرت الحاجة الماسة لصياغة مقاربة عربية مُشتركة لمواجهتها

- الدولة المصرية صاغت رؤية شاملة لإنقاذ الدول العربية من براثن الفوضى

- مصر لطالما ساندت العراق الشقيق على كافة المستويات

- مصر ترفض التدخلات الخارجية التي تهدف لإذكاء النعرات الطائفية بالعراق

- عراق مستقر وآمن إضافة محورية لا غنى عنها لمنظومة الأمن القومي العربي

ألقى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة أمام المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي والمُنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، بشأن “ الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته”.

في مستهل الكلمة، أكد رئيس مجلس النواب على أن البلاد العربية تمر منذ فترة بأمواج متلاطمة من التحديات الجسام هددت أمن واستقرار مجتمعاتنا حتى كادت أن تودي بأمتنا العربية، مؤكداً على أن تلك المعضلات العربية أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك الحاجة الماسة لصياغة مقاربة عربية مُشتركة لمواجهتها امتثالاً لعوامل الوحدة التي تربط نسيجنا العربي برباط متين.

وفي هذا الإطار، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية صاغت رؤية شاملة لإنقاذ الدول العربية من براثن الفوضى قوامها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول الوطنية العربية والرفض التام لأية تدخلات خارجية في الشئون الداخلية للدول العربية.

خلال الكلمة أشار المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى أن العراق على مدار سنوات طويلة مضت تحمل ما لا يطيق في مواجهة جملة مُعقدة من المهددات أثقلت كاهله، لكن الشعب العراقي الشقيق واجه تلك المُهددات ببسالته المعهودة، واستطاع أن يُحقق انتصاراً تلو الآخر، وهو ما يجعلنا ننظر للنموذج العراقي بفخر شديد، مؤكداً على أن مصر لطالما ساندت العراق الشقيق على كافة المستويات باعتباره أحد ركائز الاستقرار والأمن العربي، ومُشدداً على أن مصر ترفض بشكل قاطع وتام التدخلات الخارجية في الشأن العراقي والتي تهدف لإذكاء النعرات الطائفية، مُضيفاً أن عراقاً مستقر وآمن يُعد إضافة محورية لا غنى عنها لمنظومة الأمن القومي العربي.

وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدول العربية إلى دعم العراق وتعزيز التضامن العربي مع الشعب العراقي الشقيق.