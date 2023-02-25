بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يفوز على كولن 2-0 في الدوري الألماني

نجح فريق فولفسبورج، في الفوز على نظيره كولن، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد عمر مرموش في خط هجوم فريق فولفسبورج الألماني أمام كولن، حتى غادر اللقاء في الدقيقة 88.

جاء هدف فريق فولفسبورج الأول عن طريق يانيك جيرهاردت في الدقيقة 4، والثاني عن طريق أرنولد في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ترتيب فولفسبورج

وبهذه النتيجة، يحتل فريق فولفسبورج المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، بينما يأتي فريق كولن في المركز الثاني عشر برصيد ٢٦ نقطة.