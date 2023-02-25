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محافظات

«اكفل طفل ولو لمرة واحدة في حياتك».. مبادرة إنسانية لدعم الأيتام بالأقصر

صدى البلد

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان مبادرة انسانية تحت عنوان "اكفل طفل يتيم ولو لمرة واحدة فى حياتك" تهدف إلى دعم كفالة الطفل اليتيم فى جميع الجوانب، وذلك من خلال توفير أبسط احتياجاته وهى الغذاء الجيد والتغذية السليمة، وتوفير فرص تعليمية جيدة له، وتهيئته لمستقبل أفضل، بالإضافة إلى علاجه فى أفضل المراكز الطبية، فضلًا عن التأكيد له أنه ليس لوحده وأننا جميعًا خلفه ندعمه ونساعده حتى يصل إلى بر الأمان.

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وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن مبادرة "أكفل طفل يتيم ولو لمرة فى حياتك" جاءت تأكيداً على اهتمام المديرية بهذه الشريحة، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولوياتها فى جميع المجالات، حيث فى الجانب الصحى نجحت فى علاج الألاف من الاطفال الايتام من خلال تلقيه العلاج المناسب لدى أفضل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

ولضمان استمرار مسيرته التعليمية، وتخفيف العبء عن كواهل أوصيائهم، نجحت فى  الجانب التعليمي فى تطوير ودعم عشرات المدارس والحضانات والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة الأقصر، وفى مجال التغذية والتى تلعب دوراً مهماً وأساسياً لصحة الطفل وحتى يستطيع جسمه وأعضائه المختلفة النموّ بشكلٍ سليم، حيث نجحت فى فى توزيع ملايين كراتين المواد الغذائية واللحوم وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى قرى وعزب ونجوع محافظة الأقصر بالتعاون مع جمعية الأورمان.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مبادرة " أكفل طفل يتيم ولو لمره واحدة فى حياتك " جاءت استكمالا لما قدمته الجمعية بالأقصر ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى قرى وعزب ونجوع محافظة الأقصر، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأشار شعبان أن المواطنين يمكنهم دعم الطفل اليتيم بالتبرع بمبلغ 7200جنيه، أومبلغ 600جنيها شهريًا، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 12شهرا، او المساهمه بسهم ب 300 جنيه ولو لمره واحدة فى حياتك، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم كفالة اطعام للطفل اليتيم ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأطفال الأيتام.

والجدير بالذكر أن الأورمان قد أطلقت عام 2003 بناء على اقتراح من أحد المتطوعين من الجمعية «يوم اليتيم» كمبادرة اجتماعية، وترجمتها على أرض الواقع في أول يوم جمعة من شهر أبريل سنويًا ـ فرصة لتسليط الضوء على رعاية وكفالة الأيتام ولتعريف الرأي العام بأهمية دعم الأيتام وتوجيه أنظار المجتمع إلى ضرورة الاهتمام بالطفل اليتيم معنويًا وماديًا، وتشمل فعاليات الأورمان في احتفالات يوم اليتيم في القاهرة ومحافظات الجمهورية المختلفة استضافة الأطفال الأيتام في أماكن التنزهة وتوزيع الوجبات الجافة والساخنة عليهم وإتاحة فرص الاستمتاع بالألعاب لهم، فضلا عن إقامة حفلات الزفاف الجماعي للفتيات اليتيمات بحضور كبار الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.

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