طوارئ.. إسرائيل تستدعي مئات الجنود وتنشر نقاطا أمنية جديدة

كشفت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي عن خطة أمنية جديدة تستعد إسرائيل لتطبيقها على الحدود.

وزعمت القناة العبرية أن سكان الجنوب بإسرائيل يشعرون دائما بالخوف على مصيرهم بعد فقدان سيطرة الشرطة على المناطق الجنوبية بسبب تصاعد الجريمة التي تزداد بشكل كبير.

وأوضحت أن الجنرال بيرتس عيمار، قائد المنطقة الجنوبية، قدم للحكومة الإسرائيلية خطة جديدة تهدف إلى إعادة الأمن إلى سكان الجنوب تشمل تجنيد 1200 ضابط شرطة وإنشاء 10 مراكز شرطة جديدة بتكلفة نصف مليار شيكل.

وستشمل الخطة تعزيز وحدات الدراجات النارية والطائرات بدون طيار على طول الحدود وإنشاء مركز شرطة جديد في بئر السبع، وتواجد مكثف للشرطة.

والخطة التي كشفتها القناة العاشرة الإسرائيلية لأول مرة، تم إحالتها بالفعل إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير والمفوض رئيس الأركان يعقوب شبتاي، اللذين يدعمونها، ويعملان كل ما بوسعهما لضمان حصولها على موافقة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.