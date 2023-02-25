مباراة الزمالك والترجي مباشر الآن في دوري أبطال أفريقيا

بدأ عشاق الزمالك في البحث عن مباراة الزمالك والترجي مباشر الآن في دور أبطال أفريقيا، والمقرر لها مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا على ملعب حمادي العقربي فى رادس.

بث مباشر الآن مباراة الزمالك والترجي

ويهتم الملايين من عشاق الكرة بالبحث عن بث مباراة الزمالك والترجي مباشر الآن ، والتي من المقرر أن يتواجه فيها الفريقين في الساعة السادسة مساء اليوم.

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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر

مباراة الزمالك والترجي مباشر اليوم ، محل اهتمام الملايين من عشاق الأبيض ، إذ يمكن مشاهدة المباراة بث مباشر الليلة مع انطلاقها في السادسة مساء عبر عدة قنوات.

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والترجي والقنوات الناقلة

ويتطلع الكثير إلى موعد مباراة الزمالك والترجي والقنوات الناقلة اليوم، فهو محل اهتمام الملايين من عشاق الكرة الأفريقية، إذ تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتنقلها عدة قنوات.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا اليوم بث مباشر ، قناة بي ان سبورتس 4 اتش دي.

مباشر الآن الزمالك والترجي

ويمكن لكافة المشجعين مشاهدة مباراة الزمالك والترجي مباشر ، إذ يحتل الأبيض المركز الآخير في مجموعته ببطولة أبطال أفريقيا ، أما فريق الترجي التونسي يحتل صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه في الجولتين الماضيتين.

مباراة الزمالك بث مباشر يوتيوب

ويبحث الكثير من عشاق الأبيض عن مشاهدة مباراة الزمالك والترجي مباشر عبر يوتيوب ، كما سيتم نقل مباراة الأهلي مباشر اليوم عبر القنوات المختصة ، وهي بي ان سبورتس 4.

وفي المقابل، سيقاتل الأبيض اليوم من أجل الفوز ليضمن أهم ثلاث نقاط بدور المجموعات.

ماتش الزمالك والترجي اليوم

وقبل انطلاق ماتش الزمالك والترجي اليوم ، كان الزمالك قد خسر أمان شباب بلوزداد بنتيجة ١-٠، قبل أن يتعادل سلبيا مع المريخ السوداني في الجولة الثانية.

تشكيل الزمالك أمام الترجي التونسي

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي التونسي المقررة مساء اليوم.

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

مقاعد البدلاء : محمد صبحي -محمود شبانة -محمد طارق -محمد أشرف"روقا" -وسيف جعفر -سيد عبد الله "نيمار" -أحمد بلحاج -يوسف أسامة نبيه -ناصر منسي.