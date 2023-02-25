تصل إلى 40%.. الفرخة والبيضة والكتكوت في النازل قبل شهر رمضان

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة تخص أسعار الدواجن والأعلاف والبيض اليوم السبت ومنها:



الكتكوت وصل 20 جنيها | تراجع أسعار الدواجن والبيض.. وبشرى بشأن الفراخ البرازيلي





تشغل أسعار الدواجن ، بال كل مواطن وخصوصًا مع اقتراب موسم شهر رمضان، فهي تُعد من أهم وأرخص مصادر البروتين الحيواني التي يعتمد عليها المواطن في وجباته.



وفي ظل الأزمة التي واجهتها صناعة الدواجن في الفترة الأخيرة ، أقدمت الدولة على اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف حدة الأزمة عن كاهل مواطنيها، وذلك من خلال الإفراج عن الأعلاف واستيراد دواجن مجمدة (الدواجن البرازيلية) وغيرها من الجهود الأخرى، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم آخر المستجدات صناعة الدواجن وأسعارها بالأسواق، والتي جاءت كالتالي:

فيما قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أزمة نقص الأعلاف أدت إلى خروج قطاع كبير جدًا من مربي التسمين والأمهات من العملية الإنتاجية، ولكن تشهد هذه الفترة رجوعًا تدريجيًا لهم؛ وذلك بسبب ما اتخذته الدولة من إجراءات بخصوص الإفراج عن الأعلاف.



كيف ساهمت الفراخ المجمدة المطروحة مؤخرًا في تحجيم الأزمة؟

وأضاف “الزيني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، أن الفترة المقبلة ستشهد حدوث مواسم ويأتي على رأسها موسم الاستهلاك الأكبر وهو شهر رمضان، حيث يزيد الاستهلاك بنسبة قد تصل إلى 40% عن الاستهلاك الطبيعي، موضحًا أنه لعلاج هذه الفجوة لجأت الحكومة لاستيراد كمية من الدواجن المجمدة.

الغرفة التجارية: الدواجن البرازيلية من أجود الأنواع وآمنة تماما



قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن استيراد الدواجن خطوة إيجابية من الحكومة، من أجل إحداث توازن في الأسواق، متابعا: تكلفة الدواجن وأسعارها كان مبالغ بها للغاية.

وأضاف “سامح السيد” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن الدواجن المجمدة البرازيلية من أجود الأنواع، والبرازيل تصدر الدواجن لـ70 % من دول الخليج، مشددا على أن الدواجن المجمدة أمنة 100%، ولن تؤثر على الإنتاج المحلي.

واسترسل: سنستورد في البداية 50 ألف طن، وبعد فترة 50 أخرين، ووفقا للوضع سينخفض الاستيراد من الخارج، متابعا: من الطبيعي إلا ترتفع أسعار الدواجن عن 73 جنيها، ولكن ما يحدث الآن غير طبيعي.

حل أزمة الدواجن



وشدد على ضرورة تشغيل بورصة الدواجن المصرية، وربط المزارع بالمجازر، ومنع ذبح الدواجن في المحلات، مناشدا بضرورة تنظيم صناعة الدواجن.

ولفت إلى أن الدولة ستعود الفترة القادمة إلى التصدير للخارج، وذلك بعد نهاية الأزمة الحالية.

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أكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن توافر الأعلاف والخامات بكميات كافية وبصفة مستدامة يعمل على انتظام الصناعة بشكلًا طبيعي، فالأعلاف هي مصدر الأمان للمربي.



تراجع الأسعار في هذه الحالة

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” والمُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر2”، اليوم السبت، إلى أن الموانئ تحتوي على مليون ونصف طن من الذرة والصويا، وتكفي لـ مدة تتراوح بين الـ 40 والـ 45 يوم، متابعًا: “اعتقد في كميات أخرى ستصل الفترة المقبلة”، مؤكدًا أن أساس التراجع والتوازن في الأسعار هو الإتاحة والإنتاج ورجوع المنتجين لصناعة من جديد.



الفراخ البرازيلية



ولفت نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلى أن أسعارالدواجن المستوردة ستكون مضاعفة نتيجة ارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي، حيث أسعارها لن تقل عن 70 أو 80 جنيهًا ويمكن أن تصل لـ 90 جنيهًا، وهي من الناحية الصحية آمنة تمامًا.

إدخالات جديدة وتوازن في الأسعار.. «منتجي الدواجن» تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان

قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أزمة نقص الأعلاف أدت إلى خروج قطاع كبير جدًا من مربي التسمين والأمهات من العملية الإنتاجية، ولكن تشهد هذه الفترة رجوعًا تدريجيًا لهم؛ وذلك بسبب ما اتخذته الدولة من إجراءات بخصوص الإفراج عن الأعلاف.

كيف ساهمت الفراخ المجمدة المطروحة مؤخرًا في تحجيم الأزمة؟

وأضاف “الزيني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، أن الفترة المقبلة ستشهد حدوث مواسم ويأتي على رأسها موسم الاستهلاك الأكبر وهو شهر رمضان، حيث يزيد الاستهلاك بنسبة قد تصل إلى 40% عن الاستهلاك الطبيعي، موضحًا أنه لعلاج هذه الفجوة لجأت الحكومة لاستيراد كمية من الدواجن المجمدة.

بشرى للمواطنين

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الفترة الماضية شهدت إدخالات كبيرة جدًا، بالإضافة إلى ما ستشهده الفترة المقبلة من إدخالات جديدة من دجاج التسمين، معقبًا: "أعتقد ده هيعمل توازن في الأسعار".

وأشار إلى أن الدواجن خلال الأيام الماضية شهدت تراجعًا وصل لـ 12% في أسعار المزرعة، حيث سجلت الأسعار أمس، الجمعة، في المزرعة 65 جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار الكتاكيت تراجعًا أيضًا بنسبة 30%، كما شهدت أسعار البيض أيضًا تراجعًا خلال الأيام الماضية.

انخفضت أسعار البيض اليوم بالأسواق، كما انخفضت أسعار الدواجن أيضا وذلك بعد مجهودات حكومية كبيرة فى الإفراج عن الأعلاف ، وطرح الدواجن المجمدة الأمر الذى أدى إلي إحداث توازن فى الأسعار ، وذلك حسبما نشر اتحاد منتجي الدواجن.



أسعار البيض بمنافذ الزراعة

و انخفضت أسعار كرتونة البيض بمنافذ وزارة الزراعة ، حيث انخفضت أسعار البيض حوالى 5 جنيهات أيضًا، حيث وصلت سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر حوالى 108 جنيهات.



وتطرح وزارة الزراعة كرتونة البيض بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح من 20 لـ30 %، لتقدمها للمواطنين بسعر التكلفة وذلك لتخفيف العبء عليهم.