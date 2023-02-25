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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر الآن في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

بدأ عشاق الأهلي في البحث عن مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا على ملعب الأهلي we السلام.

بث مباشر الآن مباراة  الأهلي وصن داونز


ويهتم الملايين من عشاق الكرة بالبحث عن بث مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن ، والتي من المقرر أن يتواجه فيها الفريقين في الساعة التاسعة مساء اليوم.

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر


مباراة الأهلي وصن داونز مباشر اليوم ، محل اهتمام الملايين من عشاق الأبيض ، إذ يمكن مشاهدة المباراة بث مباشر الليلة مع انطلاقها في التاسعة مساء عبر عدة قنوات.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز  والقنوات الناقلة


ويتطلع الكثير إلى موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة اليوم، فهو محل اهتمام الملايين من عشاق الكرة الأفريقية،  إذ تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتنقلها عدة قنوات.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا اليوم بث مباشر ، قناة بي ان سبورتس 4 اتش دي.

مباشر الآن الأهلي وصن داونز


ويمكن لكافة المشجعين مشاهدة مباراة الأهلي وصن دوانز مباشر ، إذ يحتل الأهلي المركز الثالث بدون نقاط  في مجموعته ببطولة أبطال أفريقيا ، أما فريق صن دوانز يحتل صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط .

 

 

مباراة الأهلي بث مباشر يوتيوب


ويبحث الكثير من عشاق القلعة الحمراء عن مشاهدة مباراة الأهلي وصن دوانز مباشر عبر يوتيوب ، عبر القنوات المختصة ، وهي بي ان سبورتس 4.

وفي المقابل، سيقاتل النادي الأهلي اليوم من أجل الفوز ليضمن أهم ثلاث نقاط بدور المجموعات.

 

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