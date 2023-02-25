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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير التعليم العالي يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر برفقة رؤساء الجامعات المصرية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر برفق

استقبل مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة بالأقصر، لعلاج الأورام بالمجان، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، على هامش زيارته للمحافظة ضمن وفد المجلس الأعلى للجامعات، راغبا من خلال زيارته المساهمة في تقديم الدعم المعنوي اللازم لمرضى السرطان، والتعرف على الخدمات الطبية التي تقدم لهم بالمجان.

واستقبل قيادات المستشفى "عاشور"، وتم تنظيم جولة له حول الأقسام المختلفة وبنك الدم وتعرف على طبيعة العمل بداخلهم، ثم توجه للقاء عدد من المرضى الكبار والأطفال خلال تلقيهم جرعات وجلسات العلاج اللازمة.

وخلال الجولة التفقدية لأقسام المستشفى، أشاد وزير التعليم العالي ، بالإمكانيات الطبية بمستشفي شفاء الأورمان والتي جعلته صرحا طبيا عملاق يخفف عن مرضى الأورام السرطانية لمحافظات الصعيد من خلال توفيره لجهدهم المادي والنفسي، وتكبدهم مشقة السفر، موجها الشكر لإدارة المستشفى على الخدمة المتميزة التي تقدمها للمرضى.

وعبر محمود فؤاد - المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بزيارة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، لمستشفى شفاء الأورمان والتعرف على الخدمات التي تقدم للمرضى من الأطفال والكبار واتباع أحدث الأساليب العلاجية من خلال الكوادر الطبية المدربة للوصول إلى الهدف الأسمى"صعيد بلا سرطان".

وأكد فؤاد، أن قيادات مستشفى شفاء الأورمان يكنون كل التقدير لوزير التعليم العالي وقيادات الوزارة ورؤساء الجامعات لدعمهم المتواصل واللامتناهي لمرضى المستشفى لاستكمال حياتهم العلاجية بداخله للتغلب على السرطان ومن ثم العودة لحياتهم الطبية وسط محبيهم، وهو الهدف من إنشاء المستشفى.

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الأقصر الأورمان التعليم العالي المجلس الاعلى للجامعات وزير التعليم العالي محافظات الصعيد مستشفى شفاء الاورمان

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