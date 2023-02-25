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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط .. تطهير وتعقيم مساجد المحافظة استعدادا لرمضان

أوقاف دمياط
أوقاف دمياط

أعلنت مديرية أوقاف دمياط،  باشراف الشيخ محمد سلامه وكيل وزارة أوقاف دمياط، استعداد المديرية لشهر رمضان المبارك بتطهير وتعقيم المساجد بمختلف أنحاء المحافظة. 

قال الشيخ  محمد سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط،  انه على مدار الايام الماضية تم تعقيم عدد كبير من المساجد وتطهيرها استعداد لشهر رمضان المبارك اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

وأشار الى أن حملات التطهير والتعليم مستمرة لحين شهر رمضان بالتنسيق  مع الجهات المعنية  كالمحافظة ومجالس  المدن ومديريه الصحة.

وتابع  ان سيتم وضع خطه للأطباء بالمساجد خاصه بشهر رمضان المبارك. 

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دمياط مساجد دمياط محمد سلام مديرية الصحة الأوقاف وزارة الأوقاف

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