دمياط .. تطهير وتعقيم مساجد المحافظة استعدادا لرمضان

أعلنت مديرية أوقاف دمياط، باشراف الشيخ محمد سلامه وكيل وزارة أوقاف دمياط، استعداد المديرية لشهر رمضان المبارك بتطهير وتعقيم المساجد بمختلف أنحاء المحافظة.

قال الشيخ محمد سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، انه على مدار الايام الماضية تم تعقيم عدد كبير من المساجد وتطهيرها استعداد لشهر رمضان المبارك اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

وأشار الى أن حملات التطهير والتعليم مستمرة لحين شهر رمضان بالتنسيق مع الجهات المعنية كالمحافظة ومجالس المدن ومديريه الصحة.

وتابع ان سيتم وضع خطه للأطباء بالمساجد خاصه بشهر رمضان المبارك.

IMG-20230221-WA0071

IMG-20230221-WA0074

IMG-20230221-WA0063

IMG-20230221-WA0062

IMG-20230221-WA0083