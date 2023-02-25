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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق مستسلم| نقد لاذع من فرج عامر للاعبي الزمالك بعد فوز الترجي

فرج عامر
فرج عامر

علق فرج عامر، رئيس نادى سموحة، على فوز الترجي التونسي أمام الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب رادس ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 


وكتب عامر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فاز الترجي علي الزمالك ٢/.  في حقيقة الأمر الزمالك كان مستسلم ولم يكن لدى لاعبيه روح قتالية ، إضافة الى تأخر تغييرات اللاعبين".


وسجل الترجي هدف اللقاء الأول في الدقيقة 35 عن طريق محمد بن حمودة، بعد خطأ فادح من عواد في امساك عرضية لاعب الترجي، واحرز محمد علي بن رمضان الهدف الثاني في مرمي الزمالك فى الدقيقة 92.

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