أحمد موسى عن خسارة الزمالك من الترجي: نيمار لسه بيشرب شاي

علق الإعلامي أحمد موسى، على خسارة نادي الزمالك من الترجي التونسي اليوم في مباراة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الهدف الاول في مرمى الزمالك خطأ من محمد عواد ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لاعبو نادي الزمالك تايهيين في الملعب"، مضيفا:" سيد نيمار لسه بيشرب شاي ولاعبو الترجي كانوا بيعدوا من سيد نيمار بكل سهولة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أين روح لاعبي نادي الزمالك وجمهور الزمالك كان ينتظر أن يحقق نادي الزمالك الفوز على الترجي التونسي".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" نادي الزمالك وضع نفسه في مأزق كبير بعد خسارة اليوم، مضيفا:" من المفترض أن يفوز نادي الزمالك في كافة المباريات المقبلة في دوري ابطال أفريقيا ".