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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن خسارة الزمالك من الترجي: نيمار لسه بيشرب شاي

أحمد موسى
أحمد موسى

 علق الإعلامي أحمد موسى، على خسارة نادي الزمالك من الترجي التونسي اليوم في مباراة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الهدف الاول في مرمى الزمالك خطأ من محمد عواد ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  لاعبو نادي الزمالك تايهيين في الملعب"، مضيفا:" سيد نيمار لسه بيشرب شاي ولاعبو الترجي كانوا بيعدوا من سيد نيمار بكل سهولة ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  أين روح لاعبي نادي الزمالك وجمهور الزمالك كان ينتظر أن يحقق نادي الزمالك الفوز على الترجي التونسي".


ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  نادي الزمالك وضع نفسه في مأزق كبير بعد خسارة اليوم، مضيفا:" من المفترض أن يفوز نادي الزمالك في كافة المباريات المقبلة في دوري ابطال أفريقيا ".

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