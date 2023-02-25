مدن عراقية تتعرض لزلزال بقوة 4.3 ريختر .. تفاصيل

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم عن وقوع هزتين أرضيتين في محافظتي نينوى وأربيل، شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان:"إن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية بقوة 4.3 في تمام الساعة 02:25:33 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي على بعد (8،5) كم شرق قضاء الحضر في محافظة نينوى"، مؤكدة أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في نينوى وأربيل ودهوك بشكل متفاوت، دون ورود أنباء عن أية خسائر تذكر".

وأضاف ان هزة أرضية أخرى بقوة 4 درجات سُجلت في تمام الساعة 03:09:40 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي على بعد (22) كم شمال شرق مركز المدينة في محافظة أربيل، وتم الشعور بها من قبل المواطنين بشكل واضح، دون خسائر