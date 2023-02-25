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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبد الغفار يوجه باستكمال إنشاء مستشفى الصحة النفسية بدمياط

وزير الصحه
وزير الصحه

استكملت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، يرافقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتهما التفقدية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة والتى اختتماها بمدينتى دمياط الجديدة ورأس البر .

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، و مدير مديرية الصحة ، حيث قامت المحافظ ووزير الصحة خلال زيارتهما لمدينة دمياط الجديدة بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع انشاء مستشفى الأمراض العصبيه والنفسية ، والتى من المقرر أن تضم قسم لعلاج الإدمان لخدمة المحافظة ومحافظتى الدقهلية و بورسعيد.

واطلعا خلال الزيارة على ما سيتضمنه المشروع لإنشاء ٦ مبانى على مساحة ١٧٢٦٠م٢ بقوة ٢٠٠ سرير هذا إلى جانب الموقع العام الذى سيشمل مناطق خضراء وملاعب.

فيما بحثت المحافظ ووزير الصحة، سٌبل تخطى كافة المعوقات التى ادت إلى ضعف نسب التنفيذ لاستكمال المشروع وافتتاحه فى أسرع وقت ممكن .

وعلى جانب آخر، وخلال زيارتهما لمستشفى جامعة الأزهر، ناقش الدكتور خالد عبد الغفار ومحافظ دمياط ، مع مدير المستشفى آلية تحقيق التعاون والتواصل بين الجانبين وذلك لتعظيم الاستفادة من وحدة الجاما نايف لتشغيلها بالطاقة المطلوبة و ذلك لخدمة المرضى من المستفيدين بمنظومة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

وبدمياط الجديدة أيضًا تفقدت المحافظ والدكتور خالد عبد الغفار المركز الطبى العام ، لمتابعة سير العمل باقسامه المختلفة حيث يشمل عيادات لطب الأسرة والباطنة والأطفال والنساء و الجلدية ،الرمد ، الروماتيزم،  الأسنان، العلاج الطبيعي، الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن ، كما اطلعا على خطة تنفيذ برنامج عيادات صديقة الشباب والمراهقين الذى تم اطلاقه بالمركز منذ عام ٢٠٢٠ ضمن ٢٨ مركز ووحدة صحية على مستوى المحافظه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتقديم خدمات التوعية والمشورة والرعاية الصحية للمراهقين والشباب فى الفئة العمرية من ١٠ إلى ٢٤ عام .

وفى ختام الزيارة ، تفقدت المحافظ و وزير الصحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر التابعة لامانة المراكز الطبية المتخصصة،  حيث تابعا مستوى الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى بأقسامها المختلفة ، وخطتها لتقديم أفضل خدمة لقاطنى المدينة وزائريها.

فيما رحبت " الدكتورة منال عوض " بزيارة وزير الصحة اليوم للوقوف ميدانيًا على احتياجات المنشآت الطبية والعمل على توفيرها مما يساهم فى تعزيز مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

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