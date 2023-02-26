حبس سائق نقل اصطدم بسيارة أخرى وهرب بالقاهرة

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس سائق سيارة نقل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإصطدام بسيارة أخرى بالقاهرة ولاذا بالهرب عكس الإتجاه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابساتها.

وكان قد ألقي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي سائق سيارة نقل إصطدام بسيارة أخرى بالقاهرة ولاذ بالهرب عكس الإتجاه، وذلك بعد تداول منشور عبر الفيس بوك بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول منشور بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً صاحبة الصفحة بقيام قائد إحدى سيارات النقل بالإصطدام بسيارة تستقلها وعائلتها حال سيرها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة .

ثم قيامه بالهروب سيراً عكس الإتجاه متجهاً لطريق صلاح سالم ، أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وقائدها.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة دون حدوث إصابات وتبين سلامة التراخيص فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.