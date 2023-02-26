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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة معيدة جامعية عذبت ابنها بالمنصورة

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، غدا الأحد، محاكمة معيدة جامعية في اتهامها بتعذيب ابنها وإجباره على التسول باستعمال القوة والعنف والتهديد وإحداث إصابته بضربه بخرطوم ومياه مغلية، ما تسبب في فقد مساحة كبيرة من فروة الرأس علاوة على احتجازه وتعريض حياته للخطر.

وكانت قد حددت محكمة استئناف المنصورة برئاسة المستشار سعيد جمال البكري، جلسة محاكمة "معيدة جامعية" يوم 26 فبراير الجاري، أمام الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات المنصورة.

الاتهامات الموجهة للمتهمة 

وتواجه المتهمة اتهامات بإجبار طفلها على التسول باستعمال القوة والعنف والتهديد، وإحداث إصابته بضربه بخرطوم ومياه مغلية، ما تسبب في فقد مساحة كبيرة من فروة الرأس علاوة على احتجازه وتعريض حياته للخطر، كونها أحد أصوله ومسؤولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بهما.

تعذيب الطفل علي يد والدته

وتنظر المحكمة القضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة، والمتهمة فيها "إسراء ا. ع."، 29 سنة، لأنها بتاريخ سابق على 11/10/2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت في نجلها الطفل المجني عليه "محمد أ. س." 9 سنوات، حال كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بهما، وكان ذلك بقصد استغلال المجني عليه في أعمال التسول بالطرق العامة وتم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم و التعذيبات البدنية الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والنفسية.

الحكم على شقيق المتهمة بتهمة محاولة تصويرها عارية وصديقه

وأصدرت نفس الدائرة حكمها في نهاية عام 2021 حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على شقيق المتهمة "معيدة جامعية" بعد أن اتهمت شقيقها وبمساعدة صديقه بخطفها ومحاولة تصويرها عارية وتهديدها للتنازل عن الميراث، فيما صدر الحكم علي الصديق بالسجن لمدة 5 سنوات.

وتمثل المتهمة "معيدة جامعية" في نفس قفص الاتهام الذي وقف فيه شقيقها وبعد مرور عام واحد على الواقعة للمحاكمة في اتهامها بإجبار نجلها على التسول فيما كان تتهم هي شقيقها بمحاولة إجبارها على التنازل عن الميراث.

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