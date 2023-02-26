حبس شخصين تخصصا في سرقة الهواتف بالقاهرة

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب 6 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "الخطف" مستخدمين الدراجة النارية قيادة أحدهم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابساتها.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما لقيامهما بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "الخطف" مستخدمان الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" وأمكن ضبطه .