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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسرار وكواليس التعادل المخيب الآمال للأهلي مع صن داونز.. ورد فعل الجماهير|فيديو

الاهلي
الاهلي

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ  التعادل الإيجابي مع منافسة صن داونز جنوب الأفريقي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الأهلي وي السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى نقطة من مباراتين بينما ارتفع رصيد صن داونز للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الثانية.

يرصد لكم صدي البلد خلال الفيديو أسرار وكواليس التعادل المخيب الآمال للاهلى مع صن داونز ورد فعل الجماهير بعد نتيجة التعادل 2-2 وصعوبة مهمة التأهل إلي الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق صن داونز بهدف نظيف سجله اللاعب بيتر شالولايل في الدقيقة 34.

وسجل هدف التعادل للأهلي محمد عبد المنعم من ضربة راسية قوية في الدقيقة 59 من زمن المباراة بعد عرضية من علي معلول من الجانب الأيمن ليتصدى لها بعد المنعم براسية ولا اروع معلنا هدف التعادل للأهلي.

وسجل الهدف الثانب للاهلي حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 74 من زمن المباراة بعد مرواغة مميزة لمدافع صن داونز وسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى لحارس الفريق الجنوب افريقي.

وسجل الهدف اللاعب مورينا في الدقيقة 80  هدف التعادل لصن داونز من متابعة لتسديدة قوية ارتطمت بالقائم ليستقبلها اللاعب ويسدد كرة قوية علي يمين محمد الشناوي.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر المباراة الأولى له في دوري أبطال أفريقيا أمام الهلال السوداني بهدف نظيف.

 

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