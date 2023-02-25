خالد الغندور يتغزل في صن داونز بعد تعادله مع الأهلي

تغزل خالد الغندور نجم الزمالك السابق فى فريق صن داونز الجنوب أفريقي بعد تعادله مع الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك: "صن داونز أمتع فريق كورة في أفريقيا"

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمود متولي في خط الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة خط الوسط، وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد أشرف.