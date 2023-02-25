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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعيين لـ 4 سنوات مقبلة .. مؤتمر صحفي في الأهلي غدًا

صدى البلد

يعقد النادي الأهلي  مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة ظهر غد الأحد، للإعلان عن الراعي الخامس، بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، للإعلان عن راعٍ جديد لمدة أربع سنوات قادمة.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي عودة اللاعبين للتدريبات صباح غد دون راحة بعد التعادل مع صن داونز واستمرار نزيف النقاط في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدوري.

واقتنص ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي تعادلا صعبا 2 / 2 مع مضيفه الأهلي اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم صن داونز عن طريق بيتر شالويلي في الدقيقة 33 ، قبل أن يدرك محمد عبد المنعم التعادل للأهلي في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 74 سجل حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي، قبل أن يدرك صن داونز التعادل مجددا عبر ثابيلو مورينا في الدقيقة80.

ورفع صن داونز رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما حصد الأهلي أول نقطة له في البطولة بعدما خسر أمام الهلال السوداني في الجولة الماضية، وتأجلت مواجهته مع القطن الكاميروني في الجولة الأولى أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية، ليحتل المركز الثالث، فيما يتذيل القطن الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ويحتل الهلال السوداني المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط.

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