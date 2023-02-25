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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حاصلة على ماجستير في سن الـ80: الحب دلوقتي «تيك آواي».. ومين ياسمين عز|شاهد

السيدة آمال إسماعيل
السيدة آمال إسماعيل

علّقت السيدة آمال إسماعيل، البالغة من العمر 80 عامًا والحاصلة على الماجستير، عن فكرة الحب، قائلة: "الحب الفترة الحالية الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي حب تيك آواي.. وكنا بنحب زمان حب مائدة دسمة"، موضحة أن الحب في أي وقت هو حب ولا اختلاف".

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وأوضحت "إسماعيل"، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من الممكن أن يأخذ على اللعب بأنه حب وهذا غير صحيح، مؤكدة أن الحب موجود في القلب ومزروع به، منوهة بأن أسباب انتشار الطلاق الفترة الحالية، وهي أن الفتيات أصبحن غير قادرات على تحمل الحياة، ولابد أن يصبرن على أزوجهن؛ لأنهن يتحملن المسئولية بأكملها بجانب العمل.

وأشارت “آمال إسماعيل” إلى أن آراء الإعلامية رضوى الشربيني خلال برنامجها "هي وبس" لم تعجبها، مضيفة: "أنا أول مرة أسمع عن ياسمين عز".

ماجستير ياسمين عز آمال اسماعيل خيري رمضان رضوي الشربيني حديث القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي

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