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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 3 إسرائيليين في حادثي دهس وطعن

إصابة 3 إسرائيليين
إصابة 3 إسرائيليين في حادثي دهس وطعن

قالت الشرطة الإسرائيلية إن شجارا جماعيا اندلع، اليوم السبت، بين المئات من مشجعي فريقي مكابي حيفا و"بيتار القدس" قبل ساعات من المباراة المقررة بين الفريقين على ملعب "سامي عوفر" في حيفا ضمن منافسات الدوري الإسرائيلي الممتاز لكرة القدم.

وتم نقل ثلاثة جرحى في حالة طفيفة إلى مستشفيات حيفا، حيث نُقل شاب يبلغ من العمر 25 عاما مصابا بطعنة إلى مستشفى رامبام، بينما نُقل صبيان يبلغان من العمر 17 و15 عاما مصابين بجروح في الجزء السفلي من الجسم إلى مستشفى الكرمل بعد أن دهستهما سيارة.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 4 أشخاص على الفور وأنه من المتوقع إلقاء القبض على مشتبه بهم إضافيين، تورطوا في الشجار الذي اندلع في موقف سيارات قرب الاستاد، بحسب القناة "13" العبرية.

وتابعت: "تواصل شرطة إسرائيل العمل بكل الوسائل المتاحة لها لتنفيذ العدالة بحق من يرتكبون جرائم عنيفة بشكل عام وما يرتبط بها من جرائم العنف في الرياضة على وجه الخصوص".

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