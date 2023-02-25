الباب مغلق | طلب عاجل من ميدو على الهواء للأندية في مصر

طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بدراسة مشاكل الكرة المصرية ومعالجتها لتطوير الكرة في مصر.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأندية المصرية لا توجد عليها رقابة، والباب مُغلق أمام اللاعبين للاحتراف، كل شيء يسير بشكل خاطئ في الكرة المصرية"

وأضاف: "لا يوجد لاعب من الأجيال الحالية قادر على التواجد في الأجيال السابقة بمنتخب مصر أو الأهلي والزمالك".

واختتم: "الدول تسمح بالاحتراف الخارجي ونحن في منطقة بعيدة جدا ولو استمرت الأندية المنتخبات وبطولات الناشئين وعدم وجود قانون يُلزم الأندية بالدفع بعدد من اللاعبين الناشئين سنظل في تراجع، وبعض وكلاء اللاعبين بيطلبوا من اللاعبين الناشئين أموال عشان يلعبوا أساسيين ويتم قيدهم ازاي الناشئ اللي بيلعب بفلوسه هيأدي في الملعب".