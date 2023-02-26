سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 26-2-2023

استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 30.56 جنيها للشراء و 30.66 جنيها للبيع في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-2-2023.

الدولار في بنوك القطاع الخاص

بحسب تقارير اقتصادية ومصرفية فقد جاء متوسط سعر الدولار بأكثر من 10 بنوك القطاع الخاص من بينها " قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، HSBC،المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB،الإمارات دبي الوطني،الاستثمار العربي، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، ابوظبي التجاري، المصرف المتحد، قناة السويس، كريدي أجريكول، بلوم".

شهد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا في معظم بنوك القطاع الخاص اليوم الأحد الموافق 26-2023، مسجلا نحو 30.58 جنيها للشراء و 30.68 جنيها للبيع .

استقرار السعر

ومع بداية تعاملات اليوم شهد سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات الأحد الموافق 26-2-2023، في البنوك التي تعمل داخل مصر سواء الحكومية او الخاصة.

اجازة البنوك



وجاء استقرار سعر الدولار متبوعا بقرب انتهاء العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي المحلي و العودة للعمل صباح اليوم الأحد.

بلغ أقل سعر الدولار أما الجنيه نحو 30.48 جنيها للشراء و 30.58 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، مصر، الأهلي المصري"



وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك نحو 30.6 جنيها للشراء و 30.68 جنيها للبيع



أعلي سعر



بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.63 جنيها للشراء و 30.68 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

الدولار في أسبوع

حقق الدولار الأمريكي ارتفاعات قوية خلال تعاملات نهاية الأسبوع وكان أكثر العملات الرئيسية ارتفاعا بنسبة تصل إلى 3.22% مستفيدا من عدة تطورات إيجابية كان لها التأثير الداعم لتحركات الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

ومن أبرز التطورات الإيجابية التي عززت ارتفاعات الدولار هي استمرار حالة التفاؤل بالأسواق حيال قيام الفيدرالي الأمريكي بالاستمرار في رفع الفائدة خلال اجتماعات البنك المقبلة وبخاصة مع تعزز توقعات البنوك الاستثمارية الكبرى بأن يرفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بواقع 0.25% خلال اجتماع مارس القادم، ومن ثم يجري رفع أخر في أسعار الفائدة باجتماع مايو المقبل بمقدار 25 نقطة أساس أخرى ليصل معدل الفائدة النهائي إلى 5.00-5.25% بحلول مايو 2023، وهذه التطورات كان لها الأثر الأكبر في دعم تحركات الدولار بأسواق العملات.

ارتفاع التضخم



وارتفع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية يناير الماضي إلى 6.3% مقابل 0.8% بنفس الفترة من العام الماضي بفارق 5.5% مقارنة بـ 2.6% في ديسمبر السابق بارتفاع قدره 3.7%.

كشف البنك المركزي عن أن معدل التضخم السنوي قد زاد الي 31.2% بنهاية يناير الماضي بعد أن سجل 24.4% في فبراير السابق بزيادة وصلت إلي 6.8%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن صباح اليوم وصول معدلات التضخم الشهرية الي 4.7% في يناير الماضي مقابل 2.1% في ديسمبر السابق ، بينما بلغ التضخم السنوي 25.8% بنهاية يناير الماضي مقابل 21.3% في ديسمبر الماضي.





