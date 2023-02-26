مبادرة «قيمنا الجميلة» بمراكز الشباب بسيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، مبادرة "قيمنا الجميلة" بمراكز الشباب بقري ومدن المحافظة ، بالتنسيق مع مديرية الاوقاف في إطار فعاليات البرنامج القومى “برلمانات للمبادرات المجتمعية” تحت شعار "نتشارك"، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى"، بالتعاون مع منظمة “اليونيسف” ضمن المرحلة الثالثة للبرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.



نشر القيم الحميده



وقال ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ، أن المبادرة تهدف الي نشر القيم الحميده والأخلاق بين الفئة المستهدفة، حيث تقوم المبادرات ايمانا من الشباب والنشئ بدورهم الايجابي في تنمية المجتمع وزيادة الوعي لدي أبنائه .



وأضاف أن المبادره تستكمل فعالياتها بتنظيم حملات توعية داخل المساجد والهيئات الشبابية داخل مدينة الشيخ زويد من خلال محاضرات داخل المساجد ومراكز الشباب.

وتم تنفيذ المبادرة بمركز شباب الكوثر بالشيخ زويد بحضور عدد كبير من الأطفال والنشء .