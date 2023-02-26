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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم فهمي يمزح مع جمهوره: النضارة واكلة نص وشي

كريم فهمي
كريم فهمي

شارك الفنان كريم فهمي متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

ظهر كريم في الصورة من داخل سيارته، مرتدياً نضارة شمسية.

وعلق كريم: “ النضارة واكلة نص وشي”.

وعلي صعيد أخر، كتب كريم فهمي، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “الحلقة الأخيرة من مسلسل ازمة منتصف العمر.. إهداء الى المخرج الراحل الكبير محمد خان.. منك تعلمنا، و لروحك السلام”.

يذكر أن انتهت أحداث مسلسل "أزمة منتصف العمر"، بطريقة مأساوية، على طريقة فيلم "موعد مع العشاء"، بعدما قررت فيروز التي تلعب دورها الفنانة ريهام عبد الغفور أن تتخلص من شعورها بالذنب، وإسدال الستار على القصة المأساوية لأبطال العمل، بعد وفاة مريم في الحلقات السابقة. 

كشفت آخر حلقات مسلسل أزمة منتصف العمر الذي يعرض حصريًا على منصة شاهد VIP، عن انتحار سلمى (هند عبد الحليم)، وذلك بعد أن اعتدى عليها  زوج أمها، وحاولت سلمى التواصل مع عمر (كريم فهمي) للاستنجاد به ولكنه لم يُجيب عليها، لتقرر سلمى بعدها الانتحار عن طريق تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.

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