صحف الكويت .. روسيا توقف ضخ النفط إلى بولندا عبر أنبوب دروجبا.. والأردن يُسقط طائرة مسيَّرة قادمة من سوريا

السيسي يُعرب عن تقديره لأناستاسيادس على ما قدمه من دعم للعلاقات الإستراتيجية بين مصر وقبرص

للأسبوع الثامن.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد مشروع تعديل النظام القضائي

الهند تؤكد على موقف مجموعة الـ20 المطالب بانسحاب روسيا من أوكرانيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تقديره وشكره لرئيس جمهورية قبرص المنتهية ولايته نيكوس أناستاسيادس على ما قدمه لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال فترة توليه المنصب، وهي الفترة التي شهدت الكثير من الإنجازات المهمة، سواء على مستوى العلاقات الثنائية، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن قوات الأمن الأردنية في المنطقة العسكرية الشرقية، أعلنت محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية.

وقالت "الجريدة" إن آلاف الإسرائيليين تظاهروا للأسبوع الثامن على التوالي في شوارع تل أبيب السبت احتجاجا على تعديل مثير للجدل للنظام القضائي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقراره ويرون فيه مساسا بالديمقراطية. وتأتي التظاهرة بعد موافقة البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى الثلاثاء على نصّين أساسيين في التعديل.

دوليًا، أشارت "القبس" إلى أن مجموعة النفط البولندية العملاقة أورلن أعلنت توقف الجانب الروسي عن ضخ النفط إليها عبر خط أنابيب دروجبا بموجب العقد الأخير الساري، والذي كان يغطى نحو 10 بالمئة من احتياجات أورلن. وقالت المجموعة البولندية، في بيان: "أوقف الجانب الروسي عمليات التسليم عبر خط أنابيب دروجبا إلى بولندا". ويأتي ذلك غداة موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي وشركات إيرانية متهمة بدعم الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ منذ عام.

وقالت "الراي" إن الهند، أكدت على موقف مجموعة العشرين المطالب بانسحاب روسيا الكامل وغير المشروط من الأراضي الأوكرانية. وأضافت خلال بيان في نهاية اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول".

وشددت الهند على أن مجموعة العشرين "ليست محفلا لحل المشكلات الأمنية، لكن القضايا الأمنية يمكن أن تكون لها تبعات خطيرة على الاقتصاد العالمي".

وأفادت "الأنباء" بأن قال المستشار الألماني أولاف شولتز، السبت، إنَّ المبادرة الصينية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، تتضمن أموراً إيجابية وصائبة.

وقال شولتز إنه بحث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، المبادرة الصينية التي تتألف من 12 بنداً، تدعو خلالها بكين إلى "تسوية سياسية" للأزمة، مشيراً إلى أنَّ الوثيقة فيها إيجابيات وسلبيات.

