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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| الأرخص في 2023 .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج A14 4G.. وواتساب يعتزم إطلاق ميزة جبارة لمكالمات الفيديو

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

 فعلها فورا .. ميزات مخفية في ماسنجر لا يعرفها أغلب المستخدمون


يحتوي تطبيق الدردشة ماسنجر Messenger على العديد من الميزات المختلفة التي يمكنها أن تقدم تجربة سهلة وشيقة للمستخدمين، حيث أضافت شركة ميتا العديد من الميزات المختلفة في الفترة الأخيرة ، والتي يمكنها أن تتيح للمستخدمين استخداما أفضل.    

 

الأرخص في 2023 .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج A14 4G


كشفت تسريبات جديدة عدد من مواصفات هاتف Galaxy A14 4G المتوقع أن يكون واحدا ضمن أرخص الهواتف الذكية التي ستطلقها شركة سامسونج في الفترة القادمة، كما يعتبر الهاتف نسخة أرخص من Galaxy A14 5G الذي تم إطلاقه منذ أسابيع قليلة.

 

نوكيا تعلن رسميا عن Nokia G22 بمواصفات مميزة وسعر مناسب


أعلنت شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا عن إطلاق هاتف Nokia G22 والذي يأتي مع عدد من المواصفات المتميزة في الشاشة والكاميرا مع معالج يقدم أداء جيد ، بالإضافة إلى بطارية كبيرة 5000 مللى أمبير، وذلك إلى جانب سعر مناسب للشباب.

 

فيفو تستعد لإطلاق هاتف شبابي بمواصفات مميزة


تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف جديد مخصص للشباب والفئة المتوسطة من خلال علامتها التجارية الفرعية iQOO حيث سيحمل اسم iQOO Z7 5G ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال الفترة المقبلة، حيث شارك الرئيس التنفيذي لشركة iQOO في الهند، إعلانا تشويقيا للهاتف.

 

تنافس Zoom .. واتساب يعتزم إطلاق ميزة جبارة لمكالمات الفيديو


يستعد تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp لإطلاق ميزة مهمة يمكنها المنافسة مع تطبيق مكالمات الفيديو ZOOM ، حيث توفر الميزة القدرة على جدولة المكالمات الجماعية، حيث تم اكتشاف هذه الميزة لأول مرة في إصدار تجريبي من التطبيق لنظام أندرويد منذ عدة أسابيع.

 

بأسهل الطرق..كيف تنقل الصور والفيديو من فيسبوك لـ Google Photos


يقدم فيسبوك الكثير من الميزات والأدوات للمستخدمين الذين يتطلعون إلى ترك المنصة أو حتى أخذ قسط من الراحة، حيث أتاح فيسبوك منذ فترة لمستخدميه ميزة نقل البيانات والصور والمنشورات وما إلى ذلك إلى منصات أخرى، ومنها Google Photos.

 

هتندم لو مستخدمتهاش.. رموز سرية بـ واتساب تفتح قائمة بالميزات المخفية


يعد واتساب WhatsApp، هو عبارة عن نظام أساسي للمراسلة الفورية، يستخدمه أكثر من ملياري شخصا حول العالم لإرسال واستقبال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو، وذلك لأنه يتمتع بمجموعة رائعة من الميزات المتطورة التي يمكنك استخدامها لتحسين أداء برنامج المراسلة بشكل فعال.

 

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