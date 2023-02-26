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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. انطلاق اجتماع نداء الساحل في الجزائر بمشاركة مصر

صدى البلد

ينطلق الاجتماع الثاني من سلسلة اجتماعات "نداء الساحل"، اليوم الأحد، بالجزائر ويستمر على مدار يومين.

وتشارك مصر في هذا الاجتماع بوفد برلماني برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط كريم درويش.

ويناقش المشاركون، في هذا الاجتماع، مواضيع تتعلق بدور زعماء المجتمعات المحلية في مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف وتعزيز الصمود في وجه استمالة النساء والأطفال والشباب في منطقة الساحل نحو التطرف.

ويشهد هذا الاجتماع مشاركة أعضاء المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بالإضافة إلى برلمانيين وقادة من رجال الدين ومسؤولين محليين من منطقة الساحل وكذلك ممثلين عن الأمم المتحدة وأعضاء في المجالس البرلمانية الإقليمية، علاوة على ضحايا الإرهاب وممثلي المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية وكذلك مجموعة من الخبراء.

ومن المنتظر أن تتوج أعمال الاجتماع بصياغة مجموعة من التوصيات يتم رفعها إلى القمة العالمية بشأن الاستجابة العالمية لنداء الساحل والتي ستنعقد بمجرد استكمال سلسلة الاجتماعات المبرمجة في هذا الإطار.

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اليوم.. انطلاق اجتماع نداء الساحل في الجزائر بمشاركة مصر

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