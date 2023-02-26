وزيرة البيئة الجزائرية: ملتزمون بتحقيق الانتقال نحو الطاقات المتجددة

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة الجزائرية، سامية موالفي، أن توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية يجسد احترام بلادها لالتزاماتها الدولية بخصوص تحقيق الانتقال نحو الطاقات المتجددة.

وأوضحت الوزيرة - خلال تفقدها محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بولاية جانت بجنوبي البلاد - أن قطاعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يعمل على توسيع استعمال الطاقات المتجددة وتحقيق الانتقال الطاقوي في الجزائر.

وأضافت أن بلادها تعد من الدول السباقة في مجال استخدام الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن الجزائر حريصة على القيام بواجباتها في مجال تطبيق اتفاقية باريس حول التقليل من انبعاثات الغازات الضارة للبيئة.