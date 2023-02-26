عمرو الحلواني: حظوظ الأهلي والزمالك لازالت قائمة في دوري أبطال إفريقيا

قال عمرو الحلواني، لاعب الأهلي وإنبي السابق، إنه حزين للنتائج التي حققها منتخب مصر للشباب خلال بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر.

وأضاف عمرو الحلواني خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "حزين جدا على منتخب الشباب.. التحضير للبطولة لم يكن على المستوى المطلوب، والفريق يضم مواهب جيدة".

وواصل عمرو الحلواني: "الأهلي تعادل مع صن داونز، وظهر بشكل غير جيد وكان من الممكن تحقيق الفوز، الفريق وقع في أخطاء كثيرة ويحتاج لمهاجم في الصيف المقبل".

وأكمل: "حظوظ الأهلي والزمالك لازالت قائمة في دوري الأبطال، وعليهما التمسك بالحلم والفرصة حتى لو كانت ضعيفة".