الصين تسجل إصابة حالات جديدة بكورونا

أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الصين سجلت سبع وفيات مرتبطة بكوفيد في مستشفياتها في الفترة من 17 إلى 23 فبراير،حسبنا أفادت رويترز.

وأضاف البيان أن عدد الوفيات تراجع بشكل كبير من ذروة يومية بلغت 4273 إلى صفر وفيات يوم الخميس الماضي.

وأكد البيان أن جميع الحالات منذ ديسمبر كانت بسبب سلالات من المتحور أوميكرون.

وتعتزم كوريا الجنوبية إلغاء إلزامية فحص فيروس كورونا للمسافرين القادمين من الصين اعتبارًا من 1 مارس المقبل.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قال مسؤول في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إن بلاده قررت إلغاء شرط فحص كورونا للمسافرين من الصين بعد وصولهم اعتبارًا من الشهر المقبل حيث يظل وضع كوفيد -19 مستقرًا.