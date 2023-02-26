ليلة في حب الكويت بالقاهرة.. السفارة تحتفل بالعيد الوطني

أقامت سفارة دولة الكويت فى مصر احتفالية كبيرة، تحت رعاية السفير غانم صقر الغانم سفير الدولة بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، شارك فيها وزارء مصريين وهم وزير البترول المهندس طارق الملا والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ووزير القوى العاملة حسن شحاتة؛ كما شارك عدد من السفراء العرب والأجانب وكبار الفنانين والسياسيين والكتاب والإعلاميين.

ويمتاز يوم الخامس والعشرين من فبراير من كل عام، بخصوصية كبيرة عند الشعب الكويتي خاصة والشعوب العربية عامة اذ يجسد ملحمة وطنية ؛ وتنطلق الاحتفالات والعروض الفنية والثقافية والتراثية معلنة عن تاريخ دولة الكويت المشرف.

